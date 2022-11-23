Putin: Gübre ihracatını artırmaya hazırız

Putin, başkent Moskova'da ülkenin en büyük gübre üreticilerinden Uralchem'in ana hissedarlarından ve Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Gübre Üreticileri Komisyonu Başkanı olan Dmitriy Mazepin ile bir araya geldi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Afrika ülkelerinin Rusya ile temasa geçtiğini belirten Putin, "Elbette neler olduğunu anlayamıyorlar. Çünkü sürekli olarak yoksul ülkelere yardım edilmesi gerektiğinden bahsediyoruz ve ücretsiz temin etmek istediğimiz gübre yardımları bile engelleniyor. Bu kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

Rus gübre ihracatının ise gelişmeye devam ettiğini aktaran Putin, "Uralchem, dünyanın en büyük gübre üreticilerinden. Bazı ülkelerin yapay engellerine rağmen (ihracat) çalışmaların oldukça başarılı gittiğini biliyorum. Engellerden en çok zarar gören küresel piyasalar. Bu alanda istisnasız, tüm ortaklarımızla çalışmalarımızı genişletmeye hazırız." dedi.

- RUS GÜBRE İHRACATININ ÜÇ TEMEL SORUNU

Uralchem'in ana hissedarlarından ve Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Gübre Üreticileri Komisyonu Başkanı Mazepin ise Rus gübre ihracatının üç temel sorunla karşılaştığını belirterek, şunları kaydetti:



"Üç ana nokta var. Bunlar gemilerin kiralanması, sigortalar ve ödemeler. Bankalar çok ciddi bir engel yaratıyor. Çünkü herhangi bir bankada çalışan düşük seviye bir hukukçu bile tüm ödemeleri engelleyebiliyor. Bu nedenle dolar ve avro ile çalışmamayı öğrendik. Örneğin, Brezilya'ya gübre ihracatımız için ödemeler yuan ile yapılıyor."

Avro ve dolar kullanmaktan men edildiklerini bildiren Mazepin, gelişmekte olan çok sayıda ülkenin gübre için ödemeleri yuan cinsinden yapmaya hazır olduğunu söyledi.

