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Dünya

Putin, Güvenlik Konseyi'nde ekonomideki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında ülke ekonomisindeki gelişmeleri görüştü.

AA20 Mart 2020 Cuma 15:08 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:09
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vladimir Putin'in Rusya Güvenlik Konseyini topladığını bildirildi.

Toplantıda Rus ekonomisine dair gelişmelerin ele alındığına işaret eden Peskov, “Ülkedeki mevcut sosyo-ekonomik durumun yanı sıra, uluslararası piyasalardaki huzursuzluk ve kriz ortamı da ele alındı.” dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik adımların da istişare edildiğini anlatan Peskov, “Ayrıca virüse yönelik etkin bir aşı bulunmasıyla ilgili çabalar da konuşuldu.” ifadesini kullandı.

Brent petrolün varil fiyatı, çarşamba günü Mayıs 2003'ten bu yana ilk defa 25 doların altına inmişti.

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