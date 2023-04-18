İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2023 Salı / 28 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4023
  • EURO
    21,2776
  • ALTIN
    1247.43
  • BIST100
    5091.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Putin, Herson ve Luhansk'ı ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Herson ve Luhansk bölgelerine ziyaret gerçekleştirdi.

AA18 Nisan 2023 Salı 08:49 - Güncelleme:
Putin, Herson ve Luhansk'ı ziyaret etti
ABONE OL

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Herson şehrine giderek "Dinyeper" adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti.

Burada Herson ve Zaporijya bölgelerindeki durumla ilgili bilgi alan Putin, Luhansk bölgesine de giderek burada da "Vostok" adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti ve bölgedeki durumla ilgili askeri yetkililerle görüştü.

Açıklamada, ziyaretlerin ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Putin, Herson ve Luhansk bölgelerini ilk defa ziyaret ederken, 18 Mart'ta Donetsk bölgesine bağlı Mariupol kentine gitmişti.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de Kremlin Sarayı'nda düzenlen törende imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

  • Vladimir Putin
  • Herson
  • Luhansk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.