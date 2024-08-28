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Dünya

Putin ile Aliyev telefonda görüştü: Güney Kafkasya'daki durum ele alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptıkları telefon görüşmesinde Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması ve sınırların belirlenmesi gibi konuları ele aldı.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 14:13 - Güncelleme:
Putin ile Aliyev telefonda görüştü: Güney Kafkasya'daki durum ele alındı
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Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Aliyev telefonda görüştü.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Putin'in yakın zamanda Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sırasında varılan anlaşmaların, müttefik ve ortaklık seviyesindeki ilişkileri daha da derinleştireceği belirtildi.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ MASAYA YATIRILDI

Güney Kafkasya'daki durumun da istişare edildiği görüşmede, ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması, sınırların belirlenmesi ve ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili konular ele alındı.

Bu bağlamda Rus tarafı, Bakü ve Erivan'a uygun çözümlerin geliştirilmesi konusunda destek sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Putin ile Aliyev, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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