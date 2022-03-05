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Dünya

Putin ile görüşen Bennett, Almanya'ya gidiyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Moskova'da Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık üç saat görüşmesinin ardından Alman Şansölyesi Olaf Scholz ile görüşmek üzere Berlin'e hareket etti.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 21:42 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 21:42
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bennett'in Moskova'dan Berlin'e doğru yola çıktığı ve Almanya'da Şansölye Scholz ile görüşeceği belirtildi.

Öte yandan, İsrailli siyasi bir kaynak, Bennett'in Kremlin'de Putin ile yaklaşık üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı. Bennett'in ABD, Almanya, Fransa ile koordinasyon içinde olduğu, Ukrayna ile diyaloğunun devam ettiği paylaşıldı.

İsrail Başbakanı'nın Putin ile bir araya gelmesinin, geçen hafta boyunca uluslararası liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından gerçekleştiğine işaret edildi.

Bennett'in, çatışmanın yaşandığı Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ve Yahudi nüfusunun durumunu Putin ile görüştüğü aktarıldı.

İran'ın nükleer programına ilişkin Viyana'daki müzakerelerdeki gelişmelere değinen Bennett'in, İsrail'in Tahran ile nükleer anlaşmaya karşı çıktığını vurguladığı eklendi.

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