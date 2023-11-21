İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2023 Salı / 9 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8137
  • EURO
    31,5723
  • ALTIN
    1855.99
  • BIST100
    8043.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin ile görüşen Rahman, Filistin'in 1967 sınırlarına dikkat çekti
Dünya

Putin ile görüşen Rahman, Filistin'in 1967 sınırlarına dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Moskova'da bir araya geldi. Burada konuşan Rahman Filistin'de yaşananlara değinerek, 'Tacikistan, BM'nin Filistin sorununa ilişkin kararının uygulanmasını, mümkün olan tek çözüm olarak görüyor. 1967 sınırlarına dayalı bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önemi özellikle vurgulanmalıdır.' ifadesini kullandı.

AA21 Kasım 2023 Salı 16:50 - Güncelleme:
Putin ile görüşen Rahman, Filistin'in 1967 sınırlarına dikkat çekti
ABONE OL

Putin ve Rahman, Kremlin Sarayı'nda yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rahman ile bazı bölgesel ve küresel konuları istişare ettiklerini belirten Putin, "Bağımsız Devlet Topluluğu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Şangay İşbirliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde işbirliğine yönelik konulara da değindik." dedi.

Putin, güvenlik ve askeri alanlarında işbirliği konusunu da ele aldıklarını kaydederek, "Savunma, askeri-teknik, terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele konularında işbirliğini daha da derinleştirme konusunda mutabakata vardık." diye konuştu.

İki ülkenin Orta Asya'da istikrarın korunması için ortak adımlar atmayı sürdüreceğini vurgulayan Putin, "Bu amaçla, Tacikistan'da bulunan Rus askeri üssünün yeteneklerini etkin bir şekilde kullanmaya devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

RAHMAN, FİLİSTİN'DEKİ DURUMA DİKKATİ ÇEKTİ

Rahman ise Filistin'de yaşananlara değinerek, "Tacikistan, BM'nin Filistin sorununa ilişkin kararının uygulanmasını, mümkün olan tek çözüm olarak görüyor. 1967 sınırlarına dayalı bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önemi özellikle vurgulanmalıdır." ifadesini kullandı.

Rusya ile ticari alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini anlatan Rahman, ekonomide kritik öneme sahip yatırımların hayata geçirilmesi konusunda Putin ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Görüşme kapsamında Rahman'a Putin tarafından "Anavatana Hizmet" madalyası verilirken, Rusya ile Tacikistan arasında ikili ticaret ve lojistik gibi çeşitli alanlarda anlaşmalar da imzalandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.