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Putin ile Merkel Suriye meselesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye meselesini görüştü.

  • AA
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Taraflar, Anayasa Komitesinin bir an önce oluşturulmasının önemli olduğunu vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın doğusundaki krizin Minsk Anlaşmaları çerçevesinde çözülmesi gerektiğine dikkatin çekildiği açıklamada, Normandiya formatında çalışmaların devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya ile Almanya'nın, Libya meselesinin barışçıl yollarla çözülmesini desteklemeye devam edeceği de kaydedildi.

İran nükleer anlaşmasının da görüşüldüğü belirtilen açıklamada, "Anlaşmanın korunması konusunda, taraf ülkelerin gösterdiği çabaları birleştirmesi gerektiğine işaret edildi." ifadeleri kullanıldı.

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