Putin ile Merkel telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Ukrayna ile Azak Denizi’nde yaşanan gerginliği görüştü.
- AA
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, iki liderin yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasında Azak Denizi'nde yaşanan gerginliğin ele alındığı aktarıldı.
Azak Denizi ve Karadeniz’de gerginliğin azaltılmasının, iki ülkenin de yararına olduğu konusunda görüş birliğine varan iki liderin, Suriye krizine ilişkin de istişarelerde bulunduğu belirtildi.
İki liderin, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilmesini de değerlendirdikleri ifade edildi.
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