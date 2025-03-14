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Dünya

Putin ile Muhammed bin Selman görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ukrayna meselesini ve petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldı.

AA14 Mart 2025 Cuma 13:06 - Güncelleme:
Putin ile Muhammed bin Selman görüştü
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Bin Selman telefonda görüştü.

Bin Selman'ın, Ukrayna krizinin çözülmesinin önemine işaret ettiği görüşmede, Suudi Arabistan'ın Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşmesi için gerekli desteği vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Rusya ile Suudi Arabistan arasında ticaret, yatırım ve enerji alanındaki işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğine devam edileceği belirtildi.

Görüşmede, Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki ikili siyasi ilişkilerin de ele alındığı kaydedildi.

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