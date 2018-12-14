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Kremlin: Putin ile Trump'ın görüşmesinin gerekli olduğuna eminiz

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Biz hem Moskova hem de Washington için böyle bir görüşmenin hala gerekli olduğundan eminiz” dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov basına yaptığı açıklamada, her iki ülke de bunu istediğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapmaya hazır olduğunu söyledi. Peskov, Putin’in her iki ülkeyi zorlayan meseleleri ve küresel stratejik istikrarı müzakere etmek için ikili zirveye ve diğer çeşitli seviyelerdeki görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
 
ABD Devlet Başkanı Donald Trump 30 Kasım'da Arjantin’deki G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini söylemiş ancak 25 Kasım’da Rusya’nın Azak Denizi’ndeki Kerç Boğazı'da Ukrayna'nın 2 gemisine el koymasından sonra Trump, Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Füzeler Anlaşması'na (INF) aykırı hareket ettiğini iddia ederek anlaşmadan çekileceğini söylemişti. Moskova, ABD Başkanının bu kararından üzüntü duyduğunu belirterek, iki devlet başkanının INF ve anlaşmazlığa konu olan diğer bazı meseleleri görüşmesi gerektiğini belirtmişti.
 

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