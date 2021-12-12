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Dünya

Putin ilk kez açıkladı: Taksicilik yaptım

Rusya Devlet Başkanı Putin, 1990'lı yılların başında zaman zaman özel taksi şoförlüğü yaparak para kazanmak zorunda kaldığını anlattı.

Sputnik12 Aralık 2021 Pazar 16:43 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 16:43
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Rossiya 24 televizyonunda yayınlanacak 'Modern Tarih' isimli filmin tanıtım bölümüne göre, sunucu o yıllardaki zorlu ekonomik koşullar nedeniyle nitelikli birçok kişinin geçimini sağlamakta zorlandığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, "Bazen yolcu taşıyarak ek gelir elde etmek zorunda kaldım. Bunlardan bahsetmek hoş değil, ancak ne yazık ki durum böyleydi" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Putin, 2018'de Andrey Kondraşov'un belgesel filminde St. Petersburg'da Anatoliy Sobçak'ın belediye başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin neticesinde belediyedeki işinden ayrıldıktan sonra taksi şoförü olarak çalışmayı düşündüğünü söylemişti.

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