Putin ilk kez konuştu: Filistin devleti şart

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ve Hamas çatışmasına yönelik ilk kez açıklamada bulundu.

Putin açıklamasında İsrail ve Filistin arasındaki şiddetin artmasının, Filistin'in çıkarlarını göz ardı ederek müzakereleri tekeline almaya çalışan ABD politikasının başarısızlığını gösterdiğini söyledi. Rus lider ayrıca Filistin devletinin kurulmasının bir 'gereklilik' olduğunu söyledi. Putin "Bunun ABD'nin Orta Doğu'daki politikasının başarısızlığının canlı bir örneği olduğu konusunda pek çok kişinin benimle aynı fikirde olacağını düşünüyorum" dedi. Putin, ABD'nin bölgede barışı tesis etmeye yönelik uluslararası çabaları 'tekelleştirmeye' çalıştığını söyledi ve Washington'ı her iki taraf için de kabul edilebilir uzlaşmalar aramayı ihmal etmekle suçladı.

İsrail ile yakın ilişkileri bulunan Rusya'nın, Tel-Aviv'e Hamas'ın Aksa Tufan'ı operasyonu sonrasında destek vermemesi dikkati çekmişti.