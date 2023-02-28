İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2023 Salı / 10 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8852
  • EURO
    20,035
  • ALTIN
    1108.95
  • BIST100
    5237.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin imzaladı! Yeni START antlaşması askıya alındı
Dünya

Putin imzaladı! Yeni START antlaşması askıya alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin, ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) katılımını askıya alan yasayı imzaladı.

AA28 Şubat 2023 Salı 19:32 - Güncelleme:
Putin imzaladı! Yeni START antlaşması askıya alındı
ABONE OL

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, Rusya ile ABD arasındaki Yeni START antlaşması askıya alındı.

Yasa gereği, ülkenin söz konusu antlaşmaya yeniden katılımı ile ilgili karar Rusya Devlet Başkanı tarafından alınabilecek.

Vladimir Putin, 21 Şubat'taki Federal Meclis konuşmasında, Rusya'nın ABD ile yapılan Yeni START antlaşmasına katılımını askıya aldıklarını bildirmişti.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması da bu antlaşmayı askıya alan yasayı 22 Şubat'ta kabul etmişti.

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan "Yeni START" antlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer antlaşma olma özelliğini taşıyor.

Antlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık antlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, antlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021'de imzalamıştı. ABD yönetimi de antlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021'de bildirmişti.

  • Rusya
  • Vladimir Putin
  • Yeni START

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.