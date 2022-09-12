İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2022 Pazartesi / 16 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2438
  • EURO
    18,5321
  • ALTIN
    1016.28
  • BIST100
    3623.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin: İstihdamla ilgili ciddi zorluklar yaşanıyor
Dünya

Putin: İstihdamla ilgili ciddi zorluklar yaşanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetinin istihdam sorunlarına ilişkin çözüm bulması gerektiğini belirterek, “Zorunlu izin ya da yarı zamanlı çalışan yaklaşık 234 bin kişi var. Bu rakam yıl başındaki seviyenin neredeyse iki katı. Ulusal ölçekte bunların küçük rakamlar olduğu açık, ancak belirli sektörler, şirketler ve topluluklar için ciddi zorluklar var.” dedi.

AA12 Eylül 2022 Pazartesi 15:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Putin, hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinin dış baskılarla başa çıktığını anlatan Putin, "Güvendikleri ekonomide 'yıldırım saldırısı' taktiği işe yaramadı. Önemli endüstrileri, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için hızla koruyucu önlemler uyguladık ve mekanizmalar başlattık." diye konuştu.

Putin, alınan önlemler sayesinde Rus ekonomisinde derin bir küçülmenin önüne geçtiklerini belirterek, "Enflasyonu da hızla istikrarlı hale getirdik. Nisanda yüzde 17,8'le zirveye çıktıktan sonra şimdi yüzde 14,1'e geriledi. Yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 12 civarında dengeleneceğine inanıyoruz." dedi.

İstihdam konusunda ise insanların işten atılma riskinin arttığını vurgulayan Putin, "İşten atılma riskiyle karşı karşıya olan insan sayısı artıyor. Zorunlu izin ya da yarı zamanlı çalışan yaklaşık 234 bin kişi var. Bu rakam yıl başındaki seviyenin neredeyse iki katı.

Ulusal ölçekte bunların küçük rakamlar olduğu açık, ancak belirli sektörler, şirketler ve topluluklar için ciddi zorluklar var. Hükümetin yerel bu tür sorunlara dikkat etmesi ve etkin çözümler bulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerin profesyonel bir şekilde davrandığını belirten Putin, "Düşmanlarımızın eylemlerinin tahmin edilemez ve son zamanlarda dürtüsel olduğunu görüyoruz. Bu da kendi mantığımıza göre çalışmamız ve inisiyatifi elimizde tutmamız gerektiği anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.