Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Putin, İtalya'nın Türk Akımı'na katılabileceğini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İtalya'nın Türk Akımı boru hattı projesine dahil olma imkanını değerlendirdiğini açıkladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Putin, bu aşamada "altyapıyı ilgilendiren konuların" ve İtalya´nın "boru hattına bağlanma seçenekleri"nin araştırıldığını belirtti.
 
Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşmeleri sonucunda düzenlenen basın toplantısında, "Bu, Bulgaristan üzerinden olabilir. Hatta Sırbistan, Macaristan veya Yunanistan üzerinden olabilir" dedi.
 
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Akım projesi olayının tekrarlanmaması amacıyla Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin Türk Akımı projesine katılımının sadece garanti verilmesi halinde mümkün olduğunun altını çizdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mersin´de Hamlet kuyruğu

Mersin´de Hamlet kuyruğu

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA