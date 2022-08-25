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Dünya

Putin kararı imzaladı: Rus ordusunda asker sayısı artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki asker sayısının gelecek yılın başına kadar 137 bin artırılması için karar imzaladı.

AA25 Ağustos 2022 Perşembe 15:50 - Güncelleme:
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Rusya Yasal Enformasyon internet portalında yayımlanan karara göre, Putin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri personel sayısının, 1 milyon 150 bin 628'i asker olmak üzere 2 milyon 39 bin 758 kişi olacak şekilde oluşturulması emri verdi.

Yeni karara göre, Rus ordusundaki asker sayısı 2023'ün başına kadar 137 bin daha artacak.

Bir önceki, 17 Kasım 2017'deki karara göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde 2018 yılının başına kadar 1 milyon 13 bin 628'i asker olmak üzere toplam 1 milyon 902 bin 758 personel oluşturulması talimatı verilmişti.

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