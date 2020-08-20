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Dünya

Putin karşıtı Navalni zehirlendi! 'Sadece çay içmişti, şu an yoğun bakımda'

Rusya'da Putin karşıtlığı ile bilinen ve protestolara liderlik eden Aleksey Navalni, Sibirya'dan Moskova'ya uçarken zehirlendi. Uçak acil iniş yaparken, Navalni yoğun bakıma kaldırıldı.

star.com.tr20 Ağustos 2020 Perşembe 09:13 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 09:24
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Rusya'da ve uluslararası kamuoyunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtlığıyla ün yapan siysetçi Aleksey Navalni, Sibirya'daki Tomsk şehrinden Moskova'ya dönerken birden fenalaştı.

Navalni'nin durumunun bir anda çok kötüye gitmesi üzerine, uçak Omsk şehrine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Hastaneye kaldırılan Navalni, yoğun bakıma alınırken, Navalni'nin Sözcüsü Kira Yarmış sosyal medya hesabından ilginç açıklamalarda bulundu.

Yarmış açıklamasında, 'Navalni, Sibirya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya dönerken uçuşun ortasında aniden kendini kötü hissetmeye başladı. Uçağı acilen Omsk'a indi ve zehirlendiği tespit edildi.' ifadelerini kullandı.

SADECE ÇAY İÇMİŞTİ

Yarmış, uçuştan önce hiçbir belirti göstermeyen Navalni'nin bu sabah sadece çay içtiğini belirtti ve çayına bir şey karıştırılarak zehirlenmiş olabileceğini ileri sürdü.

Yarmış, Navalni'nin yolculuğun ortasında, önce terlemeye başladığını, tuvalete gittiğini ve burada bayıldığını söyledi.

Uçağın inmesinin ardından bir kliniğe götürülen Navalni'nin, halen yoğun bakımda olduğu ve gözlerini henüz açmadığı bildirildi.

star.com.tr

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