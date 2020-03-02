Putin: Kimseyle savaşa hazırlanmıyoruz

02 Mart 2020 Pazartesi09:46 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:00

Putin, TASS'a verdiği röportajda, silah üretimi konusunda açıklamalarda bulundu.



Rus ordusunun güçlü olduğuna dikkati çeken Putin, "Kimse ile savaşmak için hazırlık yapmıyoruz. Kimsenin aklına savaş fikrinin gelmemesi için de gerekli şartları oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Rusya’nın tarihte ilk kez dünyada var olmayan silah ürettiğini dile getiren Putin, "ABD, silah konusunda bize yetişmeye çalışıyor. Bu, tarihte hiçbir zaman yaşanmadı." diye konuştu.

ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) sona ermek üzere olduğunu hatırlatan Putin, bu anlaşmanın yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Putin, stratejik alandaki dengenin korunması gerektiğinin altını çizdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEKLER

İdlib'deki alçak saldırının ardından Türkiye rejim hedeflerini yerlebir ederken, dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeye odaklandı. Erdoğan ve Putin 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşecek.

"PUTİN'E ÇEKİLİN ARADAN DEDİM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kalleş saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktarmıştı. Erdoğan, "Putin'e çekilin aradan, bizi Esed rejimi ile baş başa bırakın. Sen üs kuruyorsan kur, ama bu duruma karışma" ifadelerini kullanmıştı.

2 BİN 212 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında birçok kritik noktayı vururken, rejimin hedefleri kullanılamaz hale geldi. Üsler ve kimyasal tesisler de TSK'nın hedefinde yer aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı son bilgiye göre; 2 bin 212 rejim askeri öldürüldü.