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Dünya

Putin, Kızıl Meydan'dan seslendi: Tarihi bir gün yaşıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya için bugünün özel ve tarihi olduğunu belirterek, ülkesinin daha güçlü hale geldiğini söyledi.

AA30 Eylül 2022 Cuma 20:53 - Güncelleme:
Putin, Kızıl Meydan'dan seslendi: Tarihi bir gün yaşıyoruz
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Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik imzaladığı anlaşmaların ardından Kızıl Meydan'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

"BUGÜN ÖZEL, TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ"

Bugünün Rusya için önemli olduğunu vurgulayan Putin, "Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz. Gerçeğin ve adaletin günü." dedi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde referandumların düzenlendiğine dikkati çeken Putin, referandumdan çıkan sonuca göre bu bölgeleri Rus topraklarına dahil ettiklerini savundu.

"DAHA GÜÇLÜ OLDUK ÇÜNKÜ BİRLİKTEYİZ"

Putin, söz konusu bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve desteklenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Daha güçlü olduk çünkü birlikteyiz. Doğruluk bizimle. Doğruluk güçtür. Zafer, bizim olacak." ifadelerini kullandı.

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