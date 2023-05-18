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Dünya

Putin, Lavrov ve Paşinyan ile bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 25 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da üçlü görüşme gerçekleştirecek.

IHA18 Mayıs 2023 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
Putin, Lavrov ve Paşinyan ile bir araya gelecek
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 25 Mayıs'ta Moskova'da üçlü toplantı yapılacağını duyurdu. Görüşmeyle ilgili teklifin Rusya tarafından yapıldığını belirten Başbakan Paşinyan, "Ermenistan kabul etti. Görüşmenin 25 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılması planlanıyor" dedi.

AZERBAYCAN, RUSYA VE ERMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI YARIN GÖRÜŞECEK

Moskova'da yarın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan üçlü görüşme gerçekleştirecek. Bakan Bayramov, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere bugün Rusya'ya geldi. Bayramov'un ziyareti çerçevesinde yarın Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması projesine ilişkin müzakerelerin yapılması planlanıyor.

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