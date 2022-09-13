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Dünya

Putin malumu ilan etti: Bu kış donmuş olacaklar

Batı'nın yaptırımlarını aptalca olarak nitelendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Onlara gaz, petrol ve kömür sağlamayacağız.' diye konuştu.

13 Eylül 2022 Salı 07:29 - Güncelleme:
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Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşılık Ukrayna'ya operasyonu devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın yaptırımlarını aptalca olarak nitelendirdi. Putin, 'batıya gaz, petrol, kömür, sağlamayacağız' dedi.

Tüm bu süreç devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den batıya adeta meydan okuyan ifadeler geldi.

"BATI DONMUŞ OLACAK'

Rusya'nın Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nun genel kurul toplantısında konuşan Vladimir Putin, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Rus gaz devi Gazprom ise, Kuzey Akımı doğalgaz boru hattını planlandığı gibi Avrupa'ya yeniden açılmayacağını açıkladı.

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