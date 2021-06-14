İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2021 Pazartesi / 4 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3636
  • EURO
    10,1381
  • ALTIN
    498.485
  • BIST100
    1462.65
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin ABD basınına konuştu: Vurulma talimatı vermedim
Dünya

Putin ABD basınına konuştu: Vurulma talimatı vermedim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, blogger yazarı Aleksey Navalnıy'ın vurulması için talimat verdiğine dair iddiaları yalanladı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 14:28 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:58
ABONE OL

Çarşamba günü Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden'la ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek olan Putin, 3 yıl aradan sonra ilk kez ABD basınına demeç verdi.

NBC News'e konuşan Putin, Navalnıy'ın vurulması yönünde talimat verdiği iddialarını reddederek "Bakın, bu ülkede bu tür kararlar devlet başkanı tarafından alınmaz" dedi. Rusya lideri, Navalnıy'ın sıradan bir mahkum olduğunu ve kendisine diğerlerinden daha kötü şekilde muamele edilmeyeceğini belirtti.

'ABD, SİBER SALDIRI SUÇLAMALARIYLA İLGİLİ KANIT SUNSUN'

Washington'un ABD'ye yönelik siber saldırıların arkasında Rus hackerların veya hükümetinin olduğuna dair suçlamalarını 'zırva' olarak niteleyen Putin, ABD hükümetinden buna ilişkin kanıt sunmasını istedi.

"Biz her türlü şeyle suçlandık. Seçimlere müdahale, siber saldırılar ve diğerleri. Ama bir kez bile, bir kez bile kanıt veya ispat sunma zahmetine girmediler. Bunlar dayanaksız suçlamalar" diyen Putin, ABD ve Rusya'nın siber suçlarla mücadeleye karşı güçlerini birleştirmeleri çağrısını yineleyerek bu süreci ABD'li partnerleriyle başlatmayı umduklarının altını çizdi.

Ayrıntılar geliyor...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.