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Dünya

Putin onayladı: Rus şirketler için yeni dönem

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus şirketlerinin hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki ihracatlarına yönelik ödemelerin Rusya dışındaki bankalarda kalmasına izin veren kararı onayladı.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 20:44 - Güncelleme:
Putin onayladı: Rus şirketler için yeni dönem
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Putin tarafından imzalanan karara göre, Rus şirketleri, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında ihraç ettikleri ürünler için yapılan ödemeleri tümüyle yurt dışındaki bankalarda muhafaza edebilecek.

Rusya'da Mart 2022'de ihracatçı şirketlere döviz gelirlerinin yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirilmiş, ardından söz konusu oran, Rus bankalarında tutulan döviz gelirleri için kademeli bir şekilde sıfırlanmıştı.

Rus şirketleri hükümetler arası anlaşmalar kapsamında yurt dışına önemli miktarda petrol ve doğal gaz ihraç ediyor.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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