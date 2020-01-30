30.01.2020 09:03 - Güncelleme: 30.01.2020 09:03

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı af kararnamesinde şu ifadeler yer aldı:

“İnsanlık ilkeleri esasına dayanarak, 11 Ekim 2019 yılında Moskova Bölgesi Himki Şehir Mahkamesi tarafından hapis cezasına çaptırılan 1993 doğumlu Naama Issachar’ın af edilmesi ve kalan cezasının kaldırılmasına karar veriyorum.”

Daha önce Issachar’ın avukatları müvekkillerinin Rusya Devlet Başkanı Putin’den affedilmeyi istediğini belirtmişti. Moskova Bölgesi Af Komisyonu, Issachar’a af yasasının uygulanmasında bir sakınca olmadığını kaydetmişti.

Nisan 2019’da Moskova’daki Şeremetyevo Havalima’nında gözaltına alınan 25 yaşındaki Issachar’ın çantasında 10 gram uyuşturucu bulunmuştu.

Aynı zamanda ABD vatandaşlığı olan Issachar hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kaçakçılığını yapmak suçlamalarıyla 7.5 yıl hapis cezası kararı verilmişti.

NETANYAHU'DAN PUTİN'E TEŞEKKÜR



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Naama Issahar'ın affedilmesinden dolayı Putin’e teşekkür etti. Netanyahu “Arkadaşım Başkan Putin’e Naama Issahar'i affettiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Sputnik)