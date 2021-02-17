Putin, parlamento seçiminde dış müdahaleye izin vermeyeceklerini söyledi

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:33 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:35

Putin, parlamentodaki siyasi partilerin temsilcileri ile yaptığı toplantıda, ülkesinde sonbaharda yapılacak parlamento seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlere müdahaleyi engelleme konusunda bütün siyasi partilerin mutabık olduğunu kaydeden Putin, "Bu seçimi her türlü dış müdahale girişimlerinden korumakla yükümlüyüz. Rusya'nın egemenliğine yönelik herhangi bir darbeye izin veremeyiz ve vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Putin, çeşitli platformlara kullanıcı erişimini kısıtlayan bilişim şirketlerinin eylemlerinin ciddi tehdit olduğunu dile getirerek, bu şirketlerin ABD'de de benzer eylemlerde bulunduğunu anımsattı.

Putin, "Eğer bu şirketler kendi ülkelerinde de böyle davranırsa, kendilerini ayrıcalıklı görerek başkalarına nasıl davranacak? Bu ciddi bir sorun. Bunu elbette önceden düşünmeliyiz." diye konuştu.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 17 Ocak'ta tutuklanmasından sonra muhalifler sosyal medya üzerinden organize olarak izinsiz protesto düzenlemişti. Polis müdahalesi ile gösterilere izin verilmemesi üzerine muhalifler ülkede 19 Eylül'de yapılacak parlamento seçimine hazırlanacaklarını duyurmuştu.