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Dünya

Putin, Paşinyan ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 20:46 - Güncelleme:
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'in Paşinyan ile görüşmesinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kasım 2020, Ocak ve Kasım 2021 tarihlerinde imzalanan anlaşmaların uygulanması ele alındı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırında güvenliğin sağlanması ile Güney Kafkasya'da ekonomi ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Paşinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik gerçekleşen son temaslar hakkında Putin'e bilgi verdi.

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