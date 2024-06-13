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Dünya

Putin, petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini uzattı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 20:50 - Güncelleme:
Putin, petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini uzattı
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Putin'in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına karşı yaptırım kararının süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı.

Rusya, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren kararla, tavan fiyat uygulamasına katılan kişi ve şirketlere 30 Haziran 2024'e kadar petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı.

Tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatı yalnızca Putin'in özel izniyle gerçekleşebiliyor.

G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

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