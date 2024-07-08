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Dünya

Putin, Pezeşkiyan ile ikili ilişkileri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 18:46 - Güncelleme:
Putin, Pezeşkiyan ile ikili ilişkileri görüştü
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, Pezeşkiyan'ı cumhurbaşkanı seçim zaferinden dolayı tebrik etti ve kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, iki taraf da ilişkilerin yüksek seviyede olmasından memnuniyeti, çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek için çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İki lider, ileride temasların organize edilmesi konusunda mutabık kaldı.

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