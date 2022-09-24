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Dünya

Putin resmen imzaladı! 15 yıl hapis cezası verilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seferberlik görevinden kaçanlara yönelik hapis cezasının artırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Buna göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

AA24 Eylül 2022 Cumartesi 18:50 - Güncelleme:
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Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'daki askeri ceza kanununda bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

Kararnameyle, seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Putin tarafından imzalanan bir başka kararnameyle de Rus ordusunda 1 yıldan fazla sözleşmeli görev yapan yabancı ülke vatandaşlarının Rus vatandaşlığı alma süreçleri kolaylaştırıldı.

Söz konusu yasa tasarıları, geçen hafta Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve ardından Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.

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