27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7715
  • 6,5225
  • 247.823
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Putin: Rusya START anlaşmasını iptal etmeye hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile 2010 yılında imzalanan Stratejik Silah Azaltma Antlaşması'nı (New START) iptal etmeye hazır olduklarını söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da katıldığı ekonomik forumda yaptığı açıklamada, 2010 yılında ABD ile imzalanan Stratejik Silah Azaltma Antlaşması'nı (New START) yenileme konusunda kimsenin isteği olmaması halinde iptal etmeye hazır olduklarını bildirdi. Putin, "Kimse New START anlaşmasını uzatmak istemiyorsa, biz de uzatmayız. Biz defalarca anlaşmayı uzatmaya hazır olduğumuzu belirttik. Resmi bir müzakere süreci yok. Ve 2021'de her şey bitecek" dedi.
 
Anlaşma, eski ABD Başkanı Barack Obama ve Rus mevkidaşı Dmitry Medvedev tarafından 2010 yılında Prag'da imzalanmıştı. Anlaşma, 2021 yılında sona erecek.
 
New START anlaşması, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) antlaşması ile beraber süper güç silahlarının kontrolünü sağlıyor.
 
Washington ve Moskova, INF antlaşmasını karşılıklı suçlamalarla bu yılın başlarında iptal etmişti.

Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'ABD küresel liderliği Çin'e kaptırdı'

'ABD küresel liderliği Çin'e kaptırdı'

Generallere yapılan hakarete Bakanlıktan suç duyurusu

Generallere yapılan hakarete Bakanlıktan suç duyurusu

Afrika Birliği, Sudan'ın üyeliğini askıya aldı

Afrika Birliği, Sudan'ın üyeliğini askıya aldı

Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi

Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi

Feci kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu

Feci kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu

Acı haber geldi! 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Acı haber geldi! 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntüyle ilgili açıklama geldi

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntüyle ilgili açıklama geldi

85 hastayı öldürmüştü, cezası belli oldu

85 hastayı öldürmüştü, cezası belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Toplu ödeme yap emekli ol

Toplu ödeme yap emekli ol

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA