Putin: Rusya, Türk Akımı'nı Avrupa ülkelerine kadar genişletmeye hazır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Sırbistan üzerinden Avrupa ülkelerine uzanan Türk Akımı projesinin daha da büyütülmesini sağlamak için 1,4 milyar dolar yatırım yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Putin'den ülkesinin de Türk Akım projesinden gaz almak istediğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "Rusya’nın Sırbistan üzerinden Avrupa ülkelerine uzanan Türk Akım projesinin daha da genişlemesini sağlamak için 1,4 milyar dolar yatırım yapmaya hazır" dedi.
Putin daha önce Sırp medyasına verdiği bir röportajda, Gazprom'un kara boru hattının genişletilmesi için çeşitli seçenekler üzerinde çalıştıklarını ve bu seçeneklerden birinin de Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan üzerinden gaz taşımaya karar verdiklerini açıklamıştı.
gunes.com
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