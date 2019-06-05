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Putin: Rusya-Çin ilişkileri her zamankinden çok daha iyi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin-Rusya ilişkilerinin her zamankinden çok daha iyi olduğunu söyledi.

  • İHA
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ikili ilişkileri güçlendirmek üzere resmi ziyarette bulunmak için geldiği Rusya'daki ikinci gününde Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Kremlin Sarayı'nda görüştü. Xi, Devlet Başkanı Putin için 'iyi ve samimi' arkadaşı olarak bahsederken Putin ise Çin-Rusya ilişkilerinin her zamankinden çok daha iyi olduğunu açıkladı. Ticaret ve ekonomik işbirliğinin iki devlet başkanının gündeminde yüksek derecede önem arz etmesi bekleniyor.
 
İki ülke özellikle Birleşmil Milletlerde (BM) Suriye ve Irak konusunda da olduğu gibi uzun zamandır birbirlerini uluslararası siyasi arenada destekliyor. Xi’nin Rusya ziyareti, aralarındaki 70 yıllık diplomatik bağları işaret ediyor. Ancak, Xi'nin son ziyaretinin odak noktasının büyüyen ekonomik ilişkileri üzerine olması bekleniyor. 
 
Xi, bu yıl ki teması 'Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Oluşturma' olan 23. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılacak. Xi'nin forumda çok taraflılığı savunmayı ve küresel yönetişimi geliştirmeyi içeren "Çin'in sürdürülebilir kalkınma alanındaki önemli önerileri" hakkında bir konuşma yapması bekleniyor.

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