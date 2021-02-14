Putin: Rusya'yı eski Sovyet ülkelerinden çıkarmaya çalışıyorlar

AA 14 Şubat 2021 Pazar 07:29 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 07:29

Putin, devlet kanalı Rossiya 24'te, bir süre önce Rus medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ile yaptığı toplantının yayınlanan bölümlerinde, Rusya'daki protesto gösterileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rus muhalif Navalnıy'ı isim vermeden "figüran" olarak nitelendiren Putin, bazı güçlerin Navalnıy'ı ülkesinde özellikle sosyo-ekonomik durumun iyi olmadığı bugünlerde kullandığını söyledi.

Putin, "Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da gelir düzeyi dahil içinde yaşadıkları koşullarla ilgili olarak insanların yorgun, hoşnutsuz ve öfkesinin birikmiş olduğu bir zamanda bu figüranı kullanıyorlar." dedi.

Putin, Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde de karşı güçler tarafından bu olumsuz şartların kullanıldığına dikkati çekti.

Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı ve yeni silahların Batı'yı öfkelendirdiğini anlatan Putin, Batı'nın Rusya'ya karşı çevreleme politikası güttüğünü bildirdi. Putin, bu yüzden potansiyel düşmanların kendi çıkarları için iktidar hırsı olanları Rusya'ya karşı kullandığını dile getirdi.

-'Rusya'nın eski Sovyet ülkelerinde etkisi artıyor'

Göreve geldikten bir süre sonra ülkesinde durumun istikrara kavuşmaya başlamasıyla Rusya'ya karşı çevreleme politikasının başladığını anlatan Putin, ülkesinin güçlenmesiyle bu politikaların daha güçlü sürdürüldüğüne işaret etti.

Eski Sovyet ülkelerindeki Rusya'nın son yıllarda artan etkisinin endişeye neden olduğuna işaret eden Putin, "Ne olursa olsun, tüm zorluklarla birlikte eski Sovyet ülkelerinde etkimiz artıyor. Sovyetler Birliği dağılırken tüm sonuçlarıyla birlikte bağımsız devletlerin oluşumunu anlamalıydılar." ifadelerini kullandı.

Putin, dünyadaki gerilimi azaltma bahanesiyle Rusya'nın eski Sovyet ülkelerinden çıkarılmaya çalışılacağını vurguladı.