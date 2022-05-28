Putin sinyali verdi: İzin vermeye hazırım

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 94. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

AVUSTURYA BAŞBAKANI NEHAMMER, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki buğday ve mısır gibi hububatın limanlardan uluslararası pazara ihraç edilmesine izin vermeye hazır olduğu sinyali verdiğini söyledi.

Başbakan Nehammer, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Nehammer, Putin görüşmesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gibi üst düzey isimlerle görüştüğünü ifade etti.

- AVUSTURYA'DAN UKRAYNALI 100 AĞIR YARALIYA TEDAVİ ÖNERİSİ

Zelenskiy ile yaptığı görüşmede cephede ağır yaralanmış 100 kişinin tedavi edilmek üzere Avusturya'ya getirilebileceği önerisinde bulunduğunu dile getiren Nehammer, bu ülkede bulunan tonlarca hububatın güvenli yollarla uluslararası pazara taşınmasının ele alınan bir başka önemli husus olduğunu ifade etti.

- İSTANBUL SÜRECİNİN YENİDEN CANLANDIRILMASI

Nehammer, "İstanbul Süreci" adı verilen Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin önemine değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ara verilen görüşmelerin yeniden nasıl canlandırılabileceğini görüştüklerini, Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelenskiy'le sürecin yeniden başlaması için görüşeceğini kendisiyle paylaştığını dile getirdi.

Putin'le yaptığı görüşmede savaş bölgesinde insani yardımların hangi koşullarda nasıl yapılabileceğini konuştuklarını ifade eden Nehammer, "Başkan Putin, limanlardan (hububatın) çıkartılmasına izin vermeye hazır olduğu sinyalini verdi." dedi.

Nehammer, bunun için güvenli bir yola ihtiyaç duyulduğunu ve BM Genel Sekreteri Guterres'in bir tür aracı rolü oynamasının önemine işaret ettiğini kaydederek, limanların büyük çoğunluğuna mayınların döşendiğini, bu mayınların temizlenmesi sonrasında Rus tarafının ticari gemilere olası bir askeri operasyon yapmayacağının garanti altına alınmasının önemini vurguladı.

Putin'le savaş eserlerinin değiştirilmesinin de görüşüldüğünü aktaran Nehammer, Rusya Devlet Başkan'ın bu hususta da ilerleme kaydedilmesi için hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Nehammer, Putin'in Uluslararası Kızılhaç'ın savaş esirlerine ulaşımının sağlanmasının önemine işaret ettiğini, Ukrayna'daki Rus savaş esirlerine de Kızılhaç'ın erişiminin sağlanması talebinde bulunduğunu aktardı.

Görüşmenin çok yoğun ve ciddi geçtiğini belirten Nehammer, savaşın iki ülke arasında yaşanmadığı ve şu ana kadar doğurduğu sonuçlarla dünya genelinde gıda ve güvenlik alanlarında istikrarsızlığa yol açtığı gerçeğini Putin'in dikkatine getirdiğini ifade etti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:15 Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki buğday ve mısır gibi hububatın limanlardan uluslararası pazara ihraç edilmesine izin vermeye hazır olduğu sinyali verdiğini söyledi.

07:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Severodonetsk yönünde saldırılarına devam ettiği bildirildi.

06:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut yerleşim yerindeki bir fabrika bombardıman sonrası ağır hasar gördü. İtfaiye ekipleri saldırı sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları yürüttü.

05:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de çatışmalar sonucu çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Şehirdeki siviller zor koşullarda yaşamaya devam ederken çatışmaların izleri ve yaşanan yıkım görüntülendi. Fotoğrafta Ukrayna askerlerine ait mühimmat görülüyor.

04:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile gıda krizi hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

03:30 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkov Oblastı'nda bulunan Vilkhivka köyündeki hasar görüntülendi. Köyde tahrip olmuş evler ve araçlar dikkat çekti.

02:00 Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ile bir araya geldi.

01:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi üzerindeki ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna'nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu belirterek, "22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor" dedi.

00:50 Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini, Ukrayna-Rusya savaşının başlıca nedeni olarak gördüğünü söyledi.

00:45 İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü.

00:00 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Avrupa'yı Finlandiya gibi tarafsız yapmak isterken, hepsini "NATO'laştırdığını" belirtti.