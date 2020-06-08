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Dünya

Putin, Sisi ile Kahire Bildirgesi'ni görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Libya konusunda görüşme yaptı.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 17:43 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 17:43
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Sisi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Libya'daki durumun ayrıntılı bir şekilde müzakere edildiği bildirildi.

Sisi'nin Kahire Bildirgesi hakkında Putin'i bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada, "Rus tarafı Mısır'ın üstlendiği diplomatik çabaları olumlu değerlendirdi. Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libyalılar arasında müzakerelerin başlaması ve çatışmaların hızla sona erdirilmesini sağlamak amacıyla iki tarafın da koordinasyonu sürdürme kararlılığı vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca her iki liderin görüşmesinde Rusya-Mısır ilişkilerine yönelik güncel meseleler, ekonomi, nükleer enerji ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konularının ele alındığı ifade edildi.

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