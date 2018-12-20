Putin: Skandal mı çıkarmak istiyorsun? Lütfen buyurun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14'üncü Yıllık Basın Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rus kara sularını ihlal ettikleri için el konulan Ukrayna savaş gemilerindeki askerlerin akıbetine mahkemenin karar vereceğini söyleyen Putin, salona Ukrayna bayrağıyla gelen bir gazeteciye söz hakkı verdi. Putin gazeteciye, ''Skandal mı çıkarmak istiyorsunuz? Lütfen buyurun.'' dedi.

''SİSTEM ÇÖKÜYOR''

Nükleer savaş ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Putin, "Nükleer savaş tehdidi şu anda gerçekten de Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha az ciddiye alınıyor. Fakat bu tehdit gerçekte daha az şiddetli hale gelmedi. Dünyada silah kontrolü için kurulan sistemin çökmekte olduğu gözleniyor." dedi.

''AKIBETLERİNE MAHKEME KARAR VERECEK''