Putin: Skandal mı çıkarmak istiyorsun? Lütfen buyurun
Yıllık Basın Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuşma yaptığı salona Ukrayna bayrağı getiren gazeteciye, 'Skandal mı çıkarmak istiyorsun? Lütfen buyurun.' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14'üncü Yıllık Basın Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Rus kara sularını ihlal ettikleri için el konulan Ukrayna savaş gemilerindeki askerlerin akıbetine mahkemenin karar vereceğini söyleyen Putin, salona Ukrayna bayrağıyla gelen bir gazeteciye söz hakkı verdi. Putin gazeteciye, ''Skandal mı çıkarmak istiyorsunuz? Lütfen buyurun.'' dedi.
''SİSTEM ÇÖKÜYOR''
Nükleer savaş ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Putin, "Nükleer savaş tehdidi şu anda gerçekten de Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha az ciddiye alınıyor. Fakat bu tehdit gerçekte daha az şiddetli hale gelmedi. Dünyada silah kontrolü için kurulan sistemin çökmekte olduğu gözleniyor." dedi.
''AKIBETLERİNE MAHKEME KARAR VERECEK''
Kerç Boğazı'nda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime de değinen Putin, ''Kiev, askerlerini öldüreceklerini düşündüğü için gönderdi. Rusya'da tutuklu bulunan Ukrayna askerlerinin akıbetine mahkeme karar verecek dedi.
ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI
ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme kararı ile ilgili konuşan Putin, ''ABD'nin Suriye'de olması için meşru bir hakkı yok. Suriye’den çekileceklerine dair yönelik henüz bir emare görmedik. Ancak Afganistan'dan çekileceklerini söylediler fakat hala oradalar.'' dedi.
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