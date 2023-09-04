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Dünya

Putin, Tahıl Koridoru'nun yeniden açılması için şartını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahıl Koridorunun yeniden açılması için şartını açıkladı. Putin, 'Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz. Biz anlaşmaya karşı değiliz. Bütün vaatler yerine getirilecekse bu girişime döneceğiz.' dedi.

4 Eylül 2023 Pazartesi 16:53 - Güncelleme:
Putin, Tahıl Koridoru'nun yeniden açılması için şartını açıkladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahıl Koridorunun yeniden işlerlik kazanması için şartını açıkladı.

Putin'in açıklamasından konu başlıkları;

- "Enerji alanındaki iş birliğimiz stratejik önem taşıyor. Bugünkü görüşmelerimiz her zamanki gibi yapıcı atmosferde yapılmıştır. Küresel ve bölgesel konuları değerlendirdik. Sayın (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ile Karadeniz girişimini konuştuk. Güvenlik, ekonomi, siyaset, kültür, insani anlamda tüm alanları değerlendirdik. İkili ticaretlerimizde lira ve rubleyi kullanıyoruz. Enerji alanındaki iş birliğimiz stratejik önem taşıyor. Yerli para birimi kullanma konusunda kararlılığımızı sunduk.

Dolar ve avro para birimlerini daha az kullanma konusunda hemfikiriz. Rusya'nın doğalgaz konusunda Türkiye'nin en büyük partneri olacağının altını çizmek istiyorum. Bize yönelik yaptırımlar kaldırılırsa Tahıl Anlaşmasını canlandırmaya hazırız. Rusya, her zaman olduğu gibi sevkiyatlalar bakımından güvenli ve sorumlu bir ortak olacaktır. İleride de Türk ekonomisine ucuz ve etkili yakıtın sevkiyatlarına devam edeceğiz. Türk Akım ve Mavi Akım konusunda 20 milyar metreküp doğal gaz aktardığını görüyoruz, Rusya her zaman için doğal gaz konusunda en büyük partneri olacağının altını çizmek istiyoruz.

Geçen sene Rusya'dan Türkiye'ye 5 milyon turist geldi. Bu yılın ilk yarısında 2.2 milyon Rus daha geldi. İnanıyoruz ki aynı şekilde hızlı tempo gelişmeye devam edecektir. Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz."

- "Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdı. Birkaç gün içinde sözler yerine getirilsin biz bu tahıl koridorunun devam etmesi için kendi çabalarımızı sarf ederiz. Rusya doğalgaz konusunda her zaman Türkiye'nin sorumlu ve en büyük partneri olacaktır. Üçüncü ülkelere de doğalgazı sevk edeceğimizi söyleyebiliriz. (Türkiye'de doğal gaz merkezi projesi) Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var."

  • Rusya
  • Putin tahıl koridoru
  • Tarım ürünleri denize çıkış

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