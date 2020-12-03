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Dünya

Putin talimatı verdi! Toplu aşılama gelecek hafta başlayacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı toplu aşılamanın gelecek hafta başlatılması talimatını verdi.

AA03 Aralık 2020 Perşembe 08:21 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 08:21
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Putin, Rus hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgınına dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın aşı üretimi ve sevkiyatı konusunda toplu aşılamaya hazır olduğunu anlatan Putin, “Bu yüzden gelecek hafta sonu itibarıyla toplu aşılamaya başlanmasını istiyorum.” diye konuştu.

Rusya’da 2 milyon doz Kovid-19 aşısının üretildiğini belirten Putin, “Bu da bize toplu olmasa da geniş çaplı aşılamaya başlama fırsatı veriyor. Aşılama öncelikle sağlık çalışanları ve öğretmenlerle başlayacak.” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, ülkede yapılacak toplu aşılamada Rus vatandaşlarının öncelik sahibi olacağını söylemişti.

Rus yapımı Sputnik V ve EpiVakKorona adlı iki Kovid-19 aşısının üretimlerine bir süre önce başlamıştı.

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