Putin taslağı sundu! Çekiliyorlar

DHA 11 Mayıs 2021 Salı 10:56 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 10:56

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma'ya Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmeye yönelik yasa tasarısını sundu.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

22 Kasım 2020'de dönemin ABD başkanı Donald Trump, Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.