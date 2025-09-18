İSTANBUL 24°C / 16°C
Dünya

Putin: Temas hattında 700 binden fazla Rus askeri var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki temas hattında 700 binden fazla Rus askerinin bulunduğunu açıkladı. Putin, askerlerin bir kısmının devlet kurumlarında istihdam edilmesinin planlandığını belirtti.

18 Eylül 2025 Perşembe 19:52
Putin: Temas hattında 700 binden fazla Rus askeri var
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda yer alan parti başkanlarını kabul etti.

Görüşmede, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerin devlet kurumlarında istihdam edilmesi konusuna değinen Putin, "Temas hattında 700 binden fazla kişi var. Bunların arasından devlet kurumlarında çalışabilecek ve çalışmak isteyenleri seçmek lazım." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonda" zafere ulaşılması ve ülkedeki demografinin iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

