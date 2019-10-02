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Putin: Trump’la Helsinki’de yaptığımız görüşmeyi yayınlayabilirler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Helsinki’de yaptığı görüşmenin dökümünün yayınlanmasına karşı olmadığını ve yayınlanabileceğini bildirdi.

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Putin, başkent Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası konferansında küresel siyasi gelişmeler ve enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırıların piyasada büyük kayıplara neden olduğunu kaydeden Putin, "Ancak bu kayıplar kısa vadeli oldu ve üretimleri 1 haftada eski haline döndü. Saldırganlar amaçlarına ulaşamadı." ifadesini kullandı.

Putin, saldırılara ilişkin İran'a yönelik suçlamaları ise reddettiklerini vurgulayarak, "İran ve Suudi Arabistan ile saldırıları konuştuk. Soruşturma ve kanıt olmadan İran'ın suçlanması doğru değil. Duygular yerine gerçek veriler üzerinden ilerlemek gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan ABD’nin, Avrupa ile Rusya arasındaki enerji iş birliğine daima muhalif olduğuna işaret eden Putin, "Örneğin Kuzey Akım 2 boru hattı projesi. Bu proje siyasi olmayan, sadece ekonomik bir proje ancak ABD, Avrupa ile iş birliğimize daima karşı. 1960’larda bile Almanya ile yaptığımız ilk boru hattı anlaşmasını ABD sabote etmeye kalkmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

- "UKRAYNA İLE TRANSİT SÖZLEŞMEYİ UZATABİLİRİZ"
 

Ukrayna’nın enerji konusunda Avrupa mevzuatını uygulamaya geçirmeye çalıştığını belirten Putin, "Eğer bunu yıl bitmeden başarabilirlerse, Avrupa mevzuatı çerçevesinde Ukrayna ile transit sözleşmesini bir yıllığına uzatabiliriz.” dedi.

Putin, Ukrayna ekonomisinde yaşanan bazı ekonomik zorluklara işaret ederek, "Ukrayna, Sovyetler Birliği’nde Rusya ile birlikteyken yüksek teknolojiye sahip bir ülkeydi. Şimdi sanayi ülkesi konumunu kaybetmiş durumda." diye konuştu.

Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleşen görüşme etrafında şekillenen süreci de değerlendiren Putin, şunları söyledi:

"Trump ile Zelenskiy görüşmesinde tehlikeli bir durum görmüyorum. Trump, meslektaşına bir yolsuzluğu araştırmasını istemiş. Tüm devletlerin bunu yapması gerekir. İsterlerse Trump’la Helsinki’de yaptığımız görüşmeyi de yayınlayabilirler. Önceki hayatım bana tüm konuşmalarımın yayınlanabileceğini öğretti ve her zaman bu doğrultuda hareket ediyorum. O görüşmede Trump’ı tehlikeye atacak bir şey olmadığı konusunda emin olabilirsiniz."

Öte yandan Putin, İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg’in Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmaya ilişkin de "Çocukları, asil hedefler doğrultusunda olsa bile kullanmak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

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