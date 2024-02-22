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Dünya

Putin, Tu-160M ile uçtu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı 'Tu-160M' ile uçuş gerçekleştirdi.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 21:49 - Güncelleme:
Putin, Tu-160M ile uçtu
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Rus basınındaki görüntülerde Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bulunan Putin'in, "Tu-160M" ile uçması yer alıyor.

NATO'nun "Blackjack" adıyla tanımladığı "Tu-160"ın geliştirilmiş versiyonuyla uçan Putin, dün de aynı uçağın bir modelini Kazan'daki üretim tesisinde incelemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçuşun yaklaşık 40 dakika süreceğini, uçağın rotasının "askeri sır" olduğu gerekçesiyle açıklanmayacağını söylemişti.

Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160M", 2 bin kilometreye ulaşarak ses hızının üzerine çıkabiliyor.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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