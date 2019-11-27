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Putin, Türk firmasının yer aldığı M-11 Otoyolu Projesi'nin açılışını yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk firması IC İçtaş'ın ana yüklenicisi olduğu, Moskova ile St. Petersburg'u birbirine bağlayan M-11 Otoyolu Projesi'nin açılışını yaptı.

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Rusya'nın St. Petersburg kentinde, IC İçtaş'ın ana yüklenicisi olduğu, yaklaşık 7,2 milyar dolar maliyetli Moskova-St. Petersburg M-11 Otoyolu Projesi tamamlandı.
 
Putin, açılışta yaptığı konuşmada, projenin Rusya tarihinin en büyük projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu projeyle gurur duymalıyız. Rusya'nın kalkınmasına katkı sağlayacak bu projeye emeğini ve kalbini koyan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
 
İnşaatına 2012'de başlanan, Moskova ve St. Petersburg şehirlerini bağlayan proje kapsamında inşa edilen 669 kilometrelik yol 5,5 saatte katedilebilecek.
 
IC İçtaş'tan yapılan açıklamada, şirketin Rusya'da altyapı projelerindeki varlığını artırmaya devam edeceği belirtilerek, "Rusya, yatırımlarımız için ana pazarlarımız arasında yer alıyor." denildi. 
 
Putin, IC İçtaş'ın Rusya'daki bir başka projesi St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevre Yolu'nun açılışını ise 2016'da yapmıştı.

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