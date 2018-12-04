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Kremlin: Putin, Türkiye, Almanya ve Fransa ile Suriye hakkında görüşebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Danışmanı Yuri Ushakov, “Putin, Türkiye, Almanya ve Fransa ile Suriye hakkında görüşebilir” dedi.

  • İHA
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa, Suriye konusunu görüşmek için yeni bir zirve gerçekleştirebilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Danışmanı Yuri Ushakov, bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye meselesini görüşmek için bir araya gelebileceklerini duyurdu.
 
“Liderler her zaman İstanbul’da görüşmek istemeyebilirler”
 
“Erdoğan ve Merkel ile eğer gerekirse Suriye konusunda Putin, Erdoğan, Merkel ve Macron’un katılımıyla yeni bir zirve gerçekleştirmek konusunda anlaştık” diyen Ushakov toplantının gerçekleştirileceği yerin İstanbul dışında başka bir yer olabileceğini söylerken, “Liderler her zaman İstanbul’da görüşmek istemeyebilirler” ifadelerini kullandı. Ushakov, bu toplantı için liderlerin sadece ön hazırlıklarının olduğunu, toplantının yeri ve zamanının eş zamanlı olarak belirleneceğini bildirdi.
 

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