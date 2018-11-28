Putin: Türkiye ile S400 anlaşması dolarla yapılmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G-20’de yapılması planlanan görüşmeyi iptal edebileceğini söyledi. Kremlin Sarayı ise Trump’ın açıklamasına rağmen görüşmenin gerçekleştirileceğini savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Trump ile görüşmeyi umduğunu söyledi.

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan kriz, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi muallakta bıraktı.

Washington Post’a konuşan Trump, Putin ile önümüzdeki günlerde G-20’de yapılması planlanan görüşmeyi iptal edebileceğini söyledi. Trump Rusya’nın Pazar günü 3 Ukrayna gemisini alıkoyması ve ateş etmesi olaylarından sonra konuyla ilgili ayrıntılı rapor beklediğini ifade etti.

İki liderin 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te düzenlenecek olan G-20 zirvesinde bir araya gelmesi beklenirken Trump, yaptığı açıklamalarda görüşmenin gerçekleşmeyeceği ihtimalinin sinyalini verdi. Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Putin ile görüşmeyebilirim, belki toplantım bile olmayacak. Böyle gerginliklerden hoşlanmıyorum ve böyle gerginliklerin hiçbirini istemiyorum" dedi.

Rusya-Ukrayna krizinde Ukrayna’dan yana tavır sergileyen ABD, Avrupa ülkelerini Ukrayna’nın arkasında durmaya ve daha fazla savunmaya çağırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Washington’un Rusya’ya karşı daha sert önlemler alınmasını istediğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, iki liderin cuma ve cumartesi günü düzenlenecek zirvede bir araya gelerek güvenlik, askeri kontrol, Ukrayna krizi ve Orta Doğu üzerine görüşme yapması planlandığını söyledi.

Kremlin tarafından hafta başında yapılan açıklamada, Kerç Boğazı’nda yaşananların G20 Zirvesi’nde gerçekleştirilmesi beklenen Trump-Putin görüşmesine yönelik hazırlıkları etkilemediği kaydedilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise, "Görüşme hazırlıkları sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sarayı, Donald Trump’ın "Putin ile görüşmeyebilirim" açıklamasına rağmen görüşmenin olacağı konusunda ısrarcı. Görüşmenin onaylandığını ve görüşmeye hazırlanıldığını ifade eden Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "ABD’li mevkidaşlarımızdan farklı bilgiler almadık" dedi.