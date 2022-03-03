İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2022 Perşembe / 30 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,1225
  • EURO
    15,68
  • ALTIN
    875.601
  • BIST100
    2023.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin: Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimleri Rusya'nın taleplerini artırır
Dünya

Putin: Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimleri Rusya'nın taleplerini artırır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimlerinin Moskova'nın taleplerinde artışa neden olacağını söyledi.

AA3 Mart 2022 Perşembe 17:41 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 17:43
ABONE OL

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Macron'un Ukrayna'daki savaşla ilgili son durumu ele aldıkları belirtildi.

Putin'in görüşmede, Macron'un Ukrayna savaşına yönelik Fransızlara yaptığı konuşmayı eleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Putin, söz konusu konuşmada, Ukrayna yönetiminin 7 yıl boyunca Minsk anlaşmalarını sabote etmesine dair tek bir kelime edilmediğine işaret etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Putin'in, Ukraynalı temsilcilerle müzakereler bağlamında temel yaklaşımları ve koşulları ayrıntılı şekilde özetlediği aktarılarak "Öncelikli koşulların Rusya için asla bir tehdit oluşturmaması için Ukrayna'nın askerden arındırılması ve tarafsız statüsü ile ilgili olduğu teyit edildi." bilgisi paylaşıldı.

Putin'in, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri faaliyetlerini "ne olursa olsun" tamamlayacağının altını çizdiği görüşmede, "Müzakereleri uzatarak zaman kazanma girişimleri sadece müzakerelerde Ukrayna için Rusya'nın ek taleplerine yol açacaktır." dediği aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.