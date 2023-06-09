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Dünya

Putin: Ukrayna ordusunun karşı saldırıya başladığını söyleyebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusundaki kayıpların son günlerde arttığını belirterek, “Ukrayna'nın saldırısının başladığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ukrayna ordusundaki stratejik rezervlerin kullanımı bunu gösteriyor.” dedi.

AA9 Haziran 2023 Cuma 18:27 - Güncelleme:
Putin: Ukrayna ordusunun karşı saldırıya başladığını söyleyebiliriz
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Putin, Rus ordusu ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusundaki kayıpların son günlerde hızla arttığını anlatan Putin, söz konusu kayıpların "3'e 1" oranından çok daha fazla olduğunu söyledi.

Putin, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya geçtiğini vurgulayarak, "Ukrayna'nın saldırısının başladığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ukrayna ordusundaki stratejik rezervlerin kullanımı bunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Saldırı neticesinde Ukrayna'nın hedeflerine ulaşamadığını belirten Putin, "Çatışmalar son 5 gündür yoğun şekilde devam ediyor. Ukrayna birlikleri, askerlerimizin cesareti ve düzgün örgütlenmesi sayesinde hiçbir noktada hedeflerine ulaşamadı." dedi.

Uğradığı kayıplara rağmen, Ukrayna ordusunun hala saldırı potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Putin, Rus ordusunun ortaya çıkan duruma dair gerçekçi bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

Putin, söz konusu kayıpların bir trajedi olduğunu belirterek, "Bu trajedi son yıllarda yaşananların sonucu ve bunun tüm sorumlusu mevcut Ukrayna yönetimidir." açıklamasında bulundu.

Rus savunma sanayisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Putin, "Hala yeterli modern silahlarımız yok ama ülkenin sanayisi, savunma sanayisi ve askeri-sanayi kompleksi hızla gelişiyor ve savunma sanayisinin önündeki tüm görevleri kesinlikle yerine getireceğinden eminim. Modern silahların üretimi yoğun şekilde artırılıyor." şeklinde konuştu.

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