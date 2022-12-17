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Dünya

Putin, Ukrayna'daki savaşta görev yapan birliklerin ortak karargahında çalışma yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki savaşta yer alan askeri birliklerin yönetildiği müşterek karargahta çalışma yaptığı duyuruldu.

AA17 Aralık 2022 Cumartesi 13:26 - Güncelleme:
Putin, Ukrayna'daki savaşta görev yapan birliklerin ortak karargahında çalışma yaptı
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Ukrayna'da "özel askeri operasyon"a katılan askeri birliklerin müşterek karargahını ziyaret ettiği bildirildi.

Putin'in ortak karargahta dün (cuma günü) gün boyunca çalıştığı belirtilen açıklamada, "Devlet Başkanı Putin, karargahın çalışmaları hakkında bilgi aldı, özel askeri operasyonun ilerleyişi hakkındaki raporu dinledi, toplantı yaptı ve ayrıca komutanlarla görüşmeler gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Toplantıda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da hazır bulundu.

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