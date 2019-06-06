Putin: Uluslararası silah kontrol sisteminin çökmesine ilişkin ciddi bir risk var

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF 2019) uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya gelen Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildikleri için sorumluluk üstlenmeleri gerektiğinin bilincine varmaya başladığını kaydetti.

Washington'un adımları nedeniyle uluslararası silah kontrol sisteminin çökmesi konusunda ciddi bir risk bulunduğunun altını çizen Rus lider, şunları söyledi:

"ABD kendi başına INF'den çekildi. Sayın baylar ve bayanlar, hanginiz bunu aktif şekilde protesto etti, dövizlerle sokağa çıktı? Yok. Sessizlik. Bu, uluslararası güvenlik alanında tüm uluslararası ilişkilerin temelini sarsan ilk ve çok ciddi bir adımdı. İkinci adım olarak da, sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini anlamaya başlayarak suçu Rusya'nın üzerine atmaya çalışıyorlar."

'TRUMP'LA SON GÖRÜŞMEMİZ İYİMSERLİK YARATTI'

ABD Başkanı Donald Trump'la mayıs başında yaptıkları son telefon görüşmesinin stratejik silahların kontrolüne yönelik belirli bir iyimserlik yarattığını anlatan Putin, "Zira Donald, kendisinin de endişeli olduğunu, ABD'nin ne gibi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını anladığını söyleyip 'Silaha yatırılan paralar başka amaçlar için kullanılabilirdi' dedi. Kendisiyle tamamen hemfikirim" ifadelerini kullandı.

'START-3 UZATILMASA DA RUSYA'YI UZUN YILLAR KORUYACAK SİLAHLARA SAHİBİZ'

ABD'nin 2021 yılında sona erecek Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması-3'ü (START-3) uzatma konusunu Rus tarafıyla müzakere etmediğine dikkat çeken Putin, "İstemiyorlarsa, bu sözleşme uzatılmayabilir. Sahip olduğumuz en yeni sistemler, Rusya'nın güvenliğini çok uzun yıllar boyunca garanti altına alacak. İleriye doğru çok büyük bir adım attık ve hipersonik silah üretimi konusunda rakiplerimizi geride bıraktık" diye konuştu.

'GAYRİRESMİ NÜKLEER SİLAH SAHİBİ ÜLKELER DE MÜZAKERELERDE YER ALMALI'

Putin, stratejik silahların kısıtlanması ve kontrolüne ilişkin müzakerelere resmi olarak nükleer silah sahibi olan ülkelerin yanı sıra bu silahlara gayriresmi olarak sahip olanların da davet edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bugün itibarıyla en önemli konunun Rusya ve ABD arasında bu alanda yapılacak müzakereler olduğunun altını çizen Putin, "Müzakerelere resmi ve gayriresmi nükleer silah sahibi ülkelerin tamamı dahil edilmeli. Aksi halde gayriresmi nükleer silah sahibi ülkeler, söz konusu silahları geliştirmeye devam edecek ve nihayetinde resmi nükleer silah sahibi ülkeler arasındaki müzakerelerin durmasına yol açacak" dedi.

'VENEZÜELLA'DAKİ RUSLAR SİLAHLARIN BAKIMINI YAPIYOR'

Rus liderin diğer önemli açıklamaları şöyle:

(Venezüella'daki Ruslar hakkında) Venezüella'ya resmi olarak silah sattık. Uzun süredir satmıyoruz. Sözleşmeye göre bu silahların bakımını yapmakla, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüyüz. Uzmanlarımız da bunları yerine getiriyor. Önceki yıllarda da bunu yapıyorlardı ve bu uygulamaya devam edeceğiz.

'İRAN DÜNYANIN EN FAZLA DENETLENEN ÜLKESİ'

(İran'ın nükleer programı hakkında) İran günümüzde nükleer programı en fazla denetlenen ülke durumunda. Bunlar boş sözler değil, UAEK tarafından doğrulanıyor. İran'ı denetliyorlar ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na ilişkin tek bir ihlal dahi bulamıyorlar. Partnerlerimizle bu konuyu istişare ediyoruz ve onları yıllar süren ağır çalışma sonucunda elde edilen kazanımları heba etmeme konusunda ikna etmeye çalışıyoruz.

'JAPONYA-ABD ASKERİ İŞBİRLİĞİ RUSYA İLE YAPILACAK BARIŞ ANLAŞMASINI ZORA SOKUYOR'

(Japonya'yla barış anlaşması hakkında) Moskova ve Tokyo arasındaki barış anlaşması görüşmeleri önündeki sorunların nedenleri arasında Japonya ve ABD arasındaki askeri işbirliği de var. ABD, INF'den çekildi ve Japonya, topraklarına ABD silah sistemlerinin konuşlandırılmasına olumlu bakıyor. Japonya'nın, güvenliğini verimli ve gerekli gördüğü araçlarla sağlama hakkı konusunda bir şüphemiz yok. Bu her ülkenin egemenlik hakkı ancak güvenliğimizi düşünmek ve bölgede Rusya'nın güvenliğini etkileyecek değişikliklere ilişkin çıkarımlar yapmak da bizim egemenlik hakkımız. Barış anlaşmasının yapılabilmesi için Rusya ve Japonya'nın aralarındaki güven seviyesini yükseltmesi ve bu kadar ciddi kararlar almak için gerekli koşulları yaratması gerekiyor.

'ABD VE İRAN DİYALOG KURARSA BUNDAN ANCAK MEMNUNİYET DUYARIM'

(Trump'ın İran yönetimiyle görüşme isteği hakkında) Bence normal diyaloğa dönüş yapılmalı. Örneğin; Başkan Trump'ın İranlı mevkidaşıyla görüşmeye hazır olduğunu fark ettim. Bundan ancak memnuniyet duyulabilir. Mevcut tutum, süreci çıkmaza götürüyor.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump da İran'la konuşmak istediğini, Tahran'ın müzakere masasına gelmesini umduğunu ifade etmişti.

'MAY'İN HALEFİ RUSYA'DA ÇALIŞAN İNGİLİZ ŞİRKETLERİN ÇIKARLARINI GÖZETMELİ'

İngiltere'de yeni başbakanın kim olacağına biz karar veremeyiz. Bu, İngiliz halkının meselesi. İngiliz hükümetine başkanlık edecek kişinin Rusya'da çalışan 600 İngiliz şirketinin çıkarlarını gözetmesini çok isterim. May'in halefi iki ülke arasındaki büyük ve artan ticaret hacmini dikkate almalı. Rusya ve İngiltere, sadece zor bir dönemden geçmedi, aynı zamanda işbirliği yaptı. Üstelik birçok alanda çok güzel bir işbirliği gerçekleştirildi.

(Sputnik)