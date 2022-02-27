Putin ve Aliyev Ukrayna'yı görüştü

AA 27 Şubat 2022 Pazar 00:53 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 00:54

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede güncel konuların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ele alındı.

Açıklamaya göre Putin ve Aliyev, 22 Şubat'ta Moskova'da gerçekleştirilen üst düzey Rusya-Azerbaycan görüşmelerinin devamı niteliğinde bir dizi güncel konuda görüş alışverişinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söylemişti.

