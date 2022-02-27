İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2022 Pazar / 26 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
Dünya

Putin ve Aliyev Ukrayna'yı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefonla Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü.

AA27 Şubat 2022 Pazar 00:53 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 00:54
ABONE OL

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede güncel konuların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ele alındı.

Açıklamaya göre Putin ve Aliyev, 22 Şubat'ta Moskova'da gerçekleştirilen üst düzey Rusya-Azerbaycan görüşmelerinin devamı niteliğinde bir dizi güncel konuda görüş alışverişinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.